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27 июля 2017
26 июля 2017
07:35  27 июля 2017 2

Медведев посмеялся над судьбой Саакашвили: «Фантастическая трагикомедия»

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Саакашвили лишили украинского гражданстваФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу лишения украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Всю ситуацию с иностранным политиком Медведев назвал «фантастической трагикомедией».

«Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины», — цитирует телеканал 360 председателя российского правительства.

Дмитрий Медведев добавил, что Украина готова экстрадировать в Грузию Михаила Саакашвили, призывавшего устроить новый майдан в Киеве, и отметил отсутствие логики в действия Киева.

«Все это — свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Медведева.

Накануне на сайте государственной миграционной службы Украины появилось сообщение о том, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. «URA.RU» писало, что это произошло после того, как прокуратура Грузии представила Киеву секретные документы на политика.

Саакашвили покинул губернаторский пост осенью 2016-го и часто выступал с критикой действий Порошенко. На родине против Саакашвили возбуждены уголовные дела.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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