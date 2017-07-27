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27 июля 2017
26 июля 2017
07:57  27 июля 2017 0

Ростуризм решил, что делать с сотнями российских детей, застрявшими в Болгарии

Пляжи Челябинск, отдых, лето, жара, городской пляж шершневский
Для перевозки подростков разделят на несколько групФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российских детей, застрявших в Болгарии после летнего отдыха, в ближайшее время вернут на родину. Об этом Ростуризм договорился с властями страны.

Возвращать 360 российских несовершеннолетних туристов из Болгарии будут в соответствии с запланированным графиком. «Есть договоренность об исполнении обязательств перед туристами, находящимися сейчас в Болгарии, и их возвращении на родину в соответствии с запланированным графиком», — уточнили в ведомстве.

Для перевозки в РФ подростков разделят на несколько групп. Первая и вторая будет в Москве уже 30 и 31 июля, остальные прилетят в Санкт-Петербург 1 и 8 августа. Для организации перевозки «Аэлита Трэвел» задействует дополнительные ресурсы, передает «Федеральное агентство новостей».

Как ранее писало «URA.RU», из Бургаса не могли вернуться в РФ около 500 детей. Причина в том, что туроператор «Аэлита Трэвел» не оплатил рейс в Петербург. 25 июля компания «BTA» взяла на себя оплату перелета одной группы детей. После этого в Болгарии осталось еще 360 несовершеннолетних.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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