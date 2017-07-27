Российских детей, застрявших в Болгарии после летнего отдыха, в ближайшее время вернут на родину. Об этом Ростуризм договорился с властями страны.
Возвращать 360 российских несовершеннолетних туристов из Болгарии будут в соответствии с запланированным графиком. «Есть договоренность об исполнении обязательств перед туристами, находящимися сейчас в Болгарии, и их возвращении на родину в соответствии с запланированным графиком», — уточнили в ведомстве.
Для перевозки в РФ подростков разделят на несколько групп. Первая и вторая будет в Москве уже 30 и 31 июля, остальные прилетят в Санкт-Петербург 1 и 8 августа. Для организации перевозки «Аэлита Трэвел» задействует дополнительные ресурсы, передает «Федеральное агентство новостей».
Как ранее писало «URA.RU», из Бургаса не могли вернуться в РФ около 500 детей. Причина в том, что туроператор «Аэлита Трэвел» не оплатил рейс в Петербург. 25 июля компания «BTA» взяла на себя оплату перелета одной группы детей. После этого в Болгарии осталось еще 360 несовершеннолетних.