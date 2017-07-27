{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Челябинской области
11:21  27 июля 2017 0

Челябинская полиция оцепила территорию в Сатке, где пропала школьница

Василину Мухаметову ищут третьи суткиСтраница поиском Василины Мухаметовой "ВК"

В городе Сатка Челябинской области, где бесследно пропала 14-летняя Василина Мухаметова, полиция 27 июля, в четверг, готовится вскрывать гаражи, возле которых могла пройти девочка, когда шла домой. В социальных сетях появилось обращение к владельцам: «Просьба написать свои телефоны в комментариях. Если будет необходимость вскрыть гараж, чтоб всех обзвонили!». На странице, где обсуждаются поиски Василины, пишут, что полиция поздно вечером 26 июля оцепила территорию гаражного кооператива.

Волонтеры уже обратились к руководству поискового отряда «Лиза Алерт», чтобы те помогли в розыске девочки. Василина Мухаметова пропала 24 июля. Она возвращалась из поликлиники, куда ходила на прием к лору, звонила матери, но домой так и не пришла. С 14 часов ее телефон уже был отключен.

В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В поисках девочки участвует несколько сотен человек — полиция, спасатели и волонтеры.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров