11:21 27 июля 2017 0

Василину Мухаметову ищут третьи сутки Страница поиском Василины Мухаметовой "ВК"

В городе Сатка Челябинской области, где бесследно пропала 14-летняя Василина Мухаметова, полиция 27 июля, в четверг, готовится вскрывать гаражи, возле которых могла пройти девочка, когда шла домой. В социальных сетях появилось обращение к владельцам: «Просьба написать свои телефоны в комментариях. Если будет необходимость вскрыть гараж, чтоб всех обзвонили!». На странице, где обсуждаются поиски Василины, пишут, что полиция поздно вечером 26 июля оцепила территорию гаражного кооператива.

Волонтеры уже обратились к руководству поискового отряда «Лиза Алерт», чтобы те помогли в розыске девочки. Василина Мухаметова пропала 24 июля. Она возвращалась из поликлиники, куда ходила на прием к лору, звонила матери, но домой так и не пришла. С 14 часов ее телефон уже был отключен.

В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В поисках девочки участвует несколько сотен человек — полиция, спасатели и волонтеры.