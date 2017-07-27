Улицы Екатеринбурга и Тюмени стали рекламной площадкой по продаже наркотиков. Фасады домов и заборы в центре и на окраинах городов исписаны адресом сайта, на котором можно как купить запрещенные вещества, так и устроиться на работу. Правда, на первый взгляд, все не настолько очевидно.
Рекламируемый интернет-ресурс заблокирован и внесен в реестр экстремистских материалов, поэтому по прямой ссылке на него не попасть. Обойти блокировку позволяют специально созданные для этого сервисы, которые недавно запретило федеральное правительство. Тем не менее пока они исправно работают.
Главная страница сайта замаскирована под интернет-магазин часов элитного швейцарского бренда. Выглядит дешево, но случайных посетителей, вероятно, заставляет закрыть вкладку, не вдаваясь в особенности ассортимента. Заинтересованным посетителям предлагается выбрать город [Екатеринбург или Тюмень] и район. В каждом из них — свой товар. На момент подготовки материала закладок в уральской столице не было, но онлайн-консультант на сайте сказал, что это лишь временно.
Также на ресурсе есть функция «проверки заказа», разделы «вакансии» и «отзывы». В последнем пользователи хвалят администрацию ресурса за хорошую работу и качественный товар. Что касается вакансий, «компания» ищет «граффитчиков» — тех самых людей, которые будут писать на фасадах домов и заборах адрес сайта. За каждую надпись работодатель обещает 50-100 рублей или расплатиться наркотиками.
Закон, одобренный Госдумой и Советом Федерации в июле, должен вступить в силу уже в этом году. При должной реализации новых правил доступ к подобным сайтам все же будет закрыт окончательно.