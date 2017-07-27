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27 июля 2017
Главные новости 
17:48  27 июля 2017 0

Ямальца будут судить за фото голой тюменки в соцсети

Чемпионат Урала по стриптизу. Екатеринбург, стриптиз, обнаженка, голые, секс
Ямалец решил выставить на всеобщее обозрение снимки обнаженной знакомойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Ямала будут судить за то, что он опубликовал на своей странице в соцсети фото обнаженной знакомой — жительницы Тюмени. Снимок он взял из ее собственного аккаунта.

Девушка была у мужчины в гостях и заходила во «ВКонтакте», а выйти из аккаунта забыла. Таким образом парень скопировал и разместил на своей страничке пикантное фото. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну», рассказали «URA.RU» в пресс-службе тюменского управления СК.

Молодому человеку 22 года. «В период с 31 марта 2017 года по 4 апреля мужчина из аккаунта 20-летней знакомой, жительницы Тюмени, скачал фотоснимки, на которых девушка была обнаженной. Позднее со своего мобильного телефона он их опубликовал на собственной открытой для публичного просмотра странице», — описали состав преступления силовики.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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