17:48 27 июля 2017 0

Ямалец решил выставить на всеобщее обозрение снимки обнаженной знакомой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Ямала будут судить за то, что он опубликовал на своей странице в соцсети фото обнаженной знакомой — жительницы Тюмени. Снимок он взял из ее собственного аккаунта.

Девушка была у мужчины в гостях и заходила во «ВКонтакте», а выйти из аккаунта забыла. Таким образом парень скопировал и разместил на своей страничке пикантное фото. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну», рассказали «URA.RU» в пресс-службе тюменского управления СК.

Молодому человеку 22 года. «В период с 31 марта 2017 года по 4 апреля мужчина из аккаунта 20-летней знакомой, жительницы Тюмени, скачал фотоснимки, на которых девушка была обнаженной. Позднее со своего мобильного телефона он их опубликовал на собственной открытой для публичного просмотра странице», — описали состав преступления силовики.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.