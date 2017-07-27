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27 июля 2017
22:44  27 июля 2017 1

Севиче из сибаса, камчатский краб, каре ягненка. Обнародовано меню свадебного банкета внука Пугачевой

Свадьба удивила не только декоромФото: Instagram

В Сети обнародовано меню свадебного банкета внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Перечень блюд появился в аккаунте одного из приглашенных гостей.

В списке блюд, лежащем перед каждым гостем торжества, значатся холодные и горячие закуски, салаты и три вида хлеба. В числе холодных закусок перечислены севиче из сибаса с персиком, обожженный лосось с авокадо, закуска с ростбифом и печеными овощами, утиная грудка с грушей и орехом, закуска из сезонных овощей, а также буррата с розовыми томатами. Выбор салатов также богат: оливье с камчатским крабом, салат с копченой форелью и свеклой; салат из шпината, груши, горгонзоллы и утки; теплый салат с телятиной и сливой. Горячих закусок два вида: мини-каре ягненка в прованских травах с клюквенным соусом и закуска из креветок и камчатского краба. Хлеб на столе на любой вкус: булочки боу-де-кежо с сыром, белая булочка с посыпкой и булочка «8 злаков».

Гостям на выбор предлагается горячее: любители рыбы оценят палтус с муссом из имбиря и печеными овощами с пюре из цветной капусты, а мясоеды — стейк «Бавет» с запеченной тыквой и белыми грибами с трюфельным соусом.

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Скрин Instagram

Торжество, как уже писало «URA.RU» ранее, проходит в подмосковном Zhavoronki Event Hall. Гости, среди которых и такие звезды, как примадонна Алла Пугачева, бабушка жениха, ее супруг Максим Галкин, мама Никиты Кристина Орбакайте, певцы Дмитрий Колдун и Александр Буйнов, активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео со свадьбы.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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