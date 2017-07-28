14:45 28 июля 2017 1

Вода в Каслях не соответствует санитарным нормам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Каслинского горсобрания потребовали от главы района Игоря Колышева ввести режим ЧС из-за загрязнения водопроводной воды. Проведенный Роспотребнадзором анализ показал несоответствие воды нормам из-за неприятного запаха, мутности и содержания общих и термотолерантных калиформных бактерий, сообщил «URA.RU» председатель комиссии по ЖКХ Владимир Рогов.

«Жительница обратилась в Роспотребнадзор для экспертизы воды, и выяснилось ее несоответствие СанПиНу. Ответственное за воду МУП „Город“ оштрафовали. Начали разбираться, оказалось, на водозаборе уже после очистки в воде содержится ротавирусная инфекция и бактерии. Это ежегодная проблема. В прошлом году ЧС объявляли, привозной водой жителей обеспечили. Сейчас полномочия по введению такого режима переданы на уровень района. На заседании горсобрания мы задавали вопросы Колышеву, но он не смог ответить. Говорит, во вторник будут результаты новой экспертизы. А пока воду можно пить. Но это же нонсенс!», — говорит депутат.

Глава Каслинского района считает, что горсобрание драматизирует ситуацию. «Экспертиза, о которой говорят депутаты, проводилась в июне, почти два месяца назад. Мы проведем служебное расследование, выясним, как так получилось. В понедельник ждем результаты новой экспертизы Роспотребнадзора. На сегодня технология очистки соблюдается, биохимия выполняется, опасности нет», — заверил чиновник.

Проблемы с водой в Каслях начались с 2010 года после мощнейшей коммунальной аварии. С тех пор уже второй губернатор пытается решить проблему. Глава региона Борис Дубровский даже поручил провести внеочередную проверку расходования бюджетных денег, выделенных на строительство новой фильтровальной станции. По ее итогам вынудил уволиться мэра Каслей Юрия Скулыбердина. Этот объект уже несколько лет является источником скандалов и уголовных дел.