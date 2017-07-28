В интернете в закрытых Telegram-каналах появились неожиданные фотографии краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая могла потратить на свадьбу дочери 2 млн долларов.
На одном из снимков Хахалева находится в компании с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. После этого блогер Олег Лурье заявил, что нашел в Интернете видео 1997 года, на котором допрашивают Пецо. Авторитет признается, что живет в Краснодаре у родственницы по имени Лена Хахалева, не уточнив ее место работы, пишет газета «Известия».
Отметим, что Елена Хахалева является председателем судебной коллегии по рассмотрению административных дел краевого суда. В прошлом году ее доход составил более 2,6 млн рублей.
Внимание судья привлекла к себе после того, как ее дочь сыграла свадьбу, на которую якобы было потрачено более 2 млн долларов. На торжестве спели Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе.
Позже Хахалева заявила, что все расходы на себя взял ее муж, с которым она находится в разводе. На дорогую свадьбу обратили внимание в Кремле.