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28 июля 2017
Главные новости Москвы
18:32  28 июля 2017 0

В Сети опубликовали фото «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом

Приговор Сапожников Курган, зал суда, кресла судьи
"Золотая судья" может быть родственницей криминального авторитетаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"
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В интернете в закрытых Telegram-каналах появились неожиданные фотографии краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая могла потратить на свадьбу дочери 2 млн долларов.

На одном из снимков Хахалева находится в компании с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. После этого блогер Олег Лурье заявил, что нашел в Интернете видео 1997 года, на котором допрашивают Пецо. Авторитет признается, что живет в Краснодаре у родственницы по имени Лена Хахалева, не уточнив ее место работы, пишет газета «Известия».

Отметим, что Елена Хахалева является председателем судебной коллегии по рассмотрению административных дел краевого суда. В прошлом году ее доход составил более 2,6 млн рублей.

Внимание судья привлекла к себе после того, как ее дочь сыграла свадьбу, на которую якобы было потрачено более 2 млн долларов. На торжестве спели Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе.

Позже Хахалева заявила, что все расходы на себя взял ее муж, с которым она находится в разводе. На дорогую свадьбу обратили внимание в Кремле.

Хахалева в компании криминального авторитета
Фото: газета Известия

Лев Истомин
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