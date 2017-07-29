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29 июля 2017
28 июля 2017
08:45  29 июля 2017 0

ЦБ поражен размером «дыры» в капитале банка «Югра»

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, велосипедист, банк югра
Банк "Югра" не будут оздоравливатьФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Крах банка «Югра»
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В Банке России сообщили, что отрицательный капитал банка «Югры» превысил семь млрд рублей. Временная администрация, введенная ЦБ, изучила бухгалтерскую отчетность кредитного учреждения.

Как уточнили в ЦБ, 90% от всех кредитов банка были выданы компаниям, приближенным к руководству финансовой организации. «Окончательная величина корректировок и показателя значение собственных средств банка будет установлена по результатам работы временной администрации, назначенной с 28.07.2017», — приводит сообщение пресс-службы Банка России телекомпания 360.

В пятницу, 28 июля банк «Югра» был лишен лицензии. Финансовое оздоровление «Югры» экономически нецелесообразно, поскольку сам банк не является системно значимой кредитной организацией, подчеркивали в ЦБ в разговоре с журналистами RT. Кроме того, своё решение Центробанк объясняет неисполнением «Югрой» требований федеральных законов, а также падением нормативов достаточности капитала ниже 2%. В ЦБ также напомнили, что с начала 2017 года они шесть раз информировали Генпрокуратуру о фактах вывода активов банком «Югра» и дважды сообщали в Росфинмониторинг об осуществлении «Югрой» сомнительных транзитных операций.

Нина Калинина
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