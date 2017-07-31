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31 июля 2017
30 июля 2017
02:57  31 июля 2017 0

«Возвращайся, Арнольд!». Медведев поздравил Шварценеггера с юбилеем

Легендарный актер побывал в резиденции президента России в 2010 годуФОТО: скриншот страницы Дмитрия Медведева "ВКонтакте"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актера Арнольда Шварценеггера с 70-летием. На своей странице «Вконтакте» глава российского правительства не только выложил совместное архивное фото, но и продублировал текст поздравления на английском языке.

«Сегодня 70 лет Арнольду Шварценеггеру. Возвращайся, Арнольд!», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В английской версии текста политик обыграл знаменитую фразу «Я вернусь» из фильма «Терминатор»: «Аrnold Schwarzenegger turns 70 today. Hope you’ll be back, Arnold!».

Премьер-министр также опубликовал фото от 2010 года, где он вместе с актером запечатлен в своей резиденции в Горках. В тот момент Медведев занимал пост президента России, а Шварценегер являлся губернатором штата Калифорния. В начале их беседы актер вспомнил о том, как летом 2010 года Медведев посещал Калифорнию. «Я тогда вам сказал: „Я вернусь“. Вот я и вернулся», — сказал Шварценеггер.

Ранее стало известно, что режиссер Джеймс Кэмерон планируют съемки еще трех частей «Терминатора». О том, будет ли Шварценеггер задействован в новых эпизодах киноэпопеи, пока неизвестно.

Александр Черноскутов
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