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27 июля 2017
26 июля 2017
05:20  27 июля 2017 0

Джеймс Кэмерон пообещал продолжение «Терминатора» в трех частях

Режиссер собирается снять еще три новых фильма популярной франшизыФОТО: Flickr

Всемирно известный режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о намерении перезапустить историю «Терминатора» и подарить истинным фанатам еще три новых картины про киборгов-убийц.

По словам самого Кэмерона, он пишет сценарий для перезапуска фантастического боевика и на одном фильме он не остановится. Сейчас он ведет переговоры с продюсером Дэвидом Эллисоном, которому в настоящее время принадлежат мировые права на франшизы «Терминатора». Они совместно обсуждают перезагрузку киновселенной и выход трилогии на экраны.

Режиссер снял всего лишь два фильма «Терминатор», которые стали культовыми во всем мире и вошли в список лучших фильмов за всю историю кино. Однако после второй части, франшиза себя изжила, не было новых идей для продолжения и Кэмерон занялся другими кинопроектами. В 2019 году права на фильм обратно вернутся режиссеру, и он обещает исправить ситуацию и вернуть вселенной «Терминатора» былую славу и популярность, сообщает телеканал 360.

В данный момент Кэмерон занят работой над четырьмя сиквелами «Аватара», который завоевал огромную популярность в 2009 году.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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