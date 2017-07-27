05:20 27 июля 2017 0

Режиссер собирается снять еще три новых фильма популярной франшизы ФОТО: Flickr

Всемирно известный режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о намерении перезапустить историю «Терминатора» и подарить истинным фанатам еще три новых картины про киборгов-убийц.



По словам самого Кэмерона, он пишет сценарий для перезапуска фантастического боевика и на одном фильме он не остановится. Сейчас он ведет переговоры с продюсером Дэвидом Эллисоном, которому в настоящее время принадлежат мировые права на франшизы «Терминатора». Они совместно обсуждают перезагрузку киновселенной и выход трилогии на экраны.

Режиссер снял всего лишь два фильма «Терминатор», которые стали культовыми во всем мире и вошли в список лучших фильмов за всю историю кино. Однако после второй части, франшиза себя изжила, не было новых идей для продолжения и Кэмерон занялся другими кинопроектами. В 2019 году права на фильм обратно вернутся режиссеру, и он обещает исправить ситуацию и вернуть вселенной «Терминатора» былую славу и популярность, сообщает телеканал 360.



В данный момент Кэмерон занят работой над четырьмя сиквелами «Аватара», который завоевал огромную популярность в 2009 году.