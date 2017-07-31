09:53 31 июля 2017 0

Клиенты Сбербанка жалуются на сбой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Клиенты Сбербанка по всей стране жалуются на масштабный сбой в работе системы. По словам читателей «URA.RU», проблемы возникают как в расчете по картам Сбербанка в магазинах, так и в пользовании сбербанком-онлайн. В частности, жалобы поступают из Екатеринбурга и Магнитогорска.

«Сбербанк-онлайн не работает, по картам в магазинах отказ, там пишут не удалось связаться с банком», — говорят клиенты Сбербанка. Также поступают жалобы на невозможность снять деньги в банкоматах. «Банкоматы пишут, что „Ваш банк не отвечает“, уже четвертый обошёл», — жалуются в соцсетях.

В пресс-службе кредитной организации пояснили, что уже знают о возникших у клиентов проблемах. «Знаем и мы уже работаем над решением вопроса. Примите извинения за доставленные неудобства», — уточняют в Сбербанке.