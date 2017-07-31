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31 июля 2017
14:48  31 июля 2017 2

В Сатке с убитой школьницей будут прощаться два дня

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное
На призывы о помощи к школьнице никто не пришелФото: Chanttel/Flickr

Прощание с 14-летней школьницей из Сатки Челябинской области, которую жестоко убили 24 июля, будет проходить два дня — 31 и 1 августа — в доме родителей погибшей, после чего во вторник девочку похоронят на местном кладбище. Время похорон пока неизвестно.

«Прощание состоится сегодня и завтра. В доме ее родителей по адресу: Малая запань, 61. Похороны состоятся завтра. Время уточним позже», — сообщается в паблике «Подслушано г. Сатка».

Школьница пропала 24 июля, после чего ее на протяжении нескольких дней искали спасатели МЧС, а также сотрудники полиции и следственного комитета. Всего в поисках приняли участие около 400 человек. В прошедшие выходные силовикам удалось задержать подозреваемого в ее убийстве, 42-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за преступления на сексуальной почве. Арестованный заключен под стражу на два месяца.

Ранее «URA.RU» писало, что горожане видели, как девочка ушла в лесопарк, откуда потом слышались крики о помощи. Однако никто не обратил внимания на призывы жертвы педофила-убийцы.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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