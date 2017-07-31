15:59 31 июля 2017 0

Игорь Варов обвинил власти Абхазии в кумовстве с преступниками Фото: скриншот с видео

На фоне убийства в Абхазии российского туриста Андрея Кабанова о ситуации в республике начали говорить вслух российские бизнесмены, которые пострадали из-за бездействия местных властей. Одним из них оказался екатеринбуржец Игорь Варов, известный тем, что основал фонд «Город без наркотиков».

Варов уехал в начале 2000-х в Сочи, а потом перебрался в Абхазию. В 2004 году в Гагре открыл крупнейший в республике супермаркет «Континент». По словам Игоря Варова, проблемы у него возникали давно, например, в 2012 году у него пытались отнять бизнес, он был избит. От Варова требовали, чтобы он ежемесячно выплачивал местным определенную сумму денег, но уралец не согласился. В июне 2014 года вооруженная группа абхазцев пришла в здание рано утром и захватила его.

«Российская сторона никак не пытается повлиять на ситуацию, — говорит Игорь Варов — Я разговаривал с нашим послом Семеном Григорьевым. Я говорил: посмотрите, здесь русских кидают с квартирами, с бизнесом. Давайте решать эту проблему на межправительственном уровне. Мы же абхазцев здесь защищаем, они живут за счет наших налогов, мы им платим пенсии, другие выплаты. А они нас кидают. На что Григорьев мне ответил: они же знают, куда ехать, и сами сюда едут, должны быть готовы. Люди приезжают сюда летом отдыхать, им говорят, что русские и абхазцы друзья до гроба, что мы для вас все сделаем. А на деле людей, как только они деньги вкладывают, тут же кидают».

Уже три года Варов пытается вернуть бизнес. Не раз встречался с руководителями республики, с местными силовиками.

«Мне прокурор говорил: Игорь, я понимаю, что закон на вашей стороне, но это же Абхазия — надо договариваться! Мне судьи говорили то же самое. Мне все подряд говорили то же самое, — продолжает Варов. — Здесь отрицание законов — основной принцип жизни. И началось все с правления нынешнего президента Рауля Хаджимбы. Многие ему говорили, что он должен решить вопрос с „Континентом“ как президент: хотите забрать — судитесь, но никаких захватов. Он этого не сделал. Вот тогда все и поняли, что здесь царит безнаказанность. Люди подумали: ну и кто такой президент, есть он, нет его, нас много, мы с оружием, что он нам сделает».

Таких примеров, когда местные кланы отнимают бизнес у россиян много. Там ведь все друг друга знают и все друг другу помогут. Когда бизнесмены начинают возмущаться им приводят железный аргумент: «Это наша земля, мы за нее воевали, а значит, все, что на ней находится, все наше». Абхазы, которые сами недовольны беззаконием, подтверждают: «В большинстве случаев все так и происходит: это наш брат, родственник, сосед, давайте ему все простим». Но информацию об этом местные власти стараются не выносить за пределы республики. В сентябре 2013 года в Сухуми были убиты первый секретарь консульского отдела российского посольства в Абхазии Дмитрий Вишернев с женой. Дипломат был известен тем, что помогал российским бизнесменам отстаивать свои права.

С 2009 года после признания независимости Абхазии Россия начала финансовую помощь республике. В 2016 году, например, было перечислено 7,9 млрд рублей. Также действует договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который в том числе направлен на поддержку российского бизнеса в Абхазии.