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31 июля 2017
16:44  31 июля 2017 2

ВГТРК сделала заявление о переходе Малахова

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, малахов андрей
По словам представителей ВГТРК, переход Малахова( на фото справа) пока не может состоятьсяФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Известный телеведущий Андрей Малахов не переходит на работу в ВГТРК. С таким сообщением выступила пресс-служба телеканала.

На телеканале ВГТРК опровергли информацию о том, что телеведущий «Первого канала» Андрей Малахов увольняется и переходит к ним на работу. «Руководство телеканала в отпуске, поэтому чисто физически этот переход не состоится сейчас», — передает RT ответ пресс-службы телеканала.

31 июля СМИ распространили информацию, что Малахов переходит на работу в ВГТРК. Как писало «URA.RU», студию Малахова займет Дмитрий Шепелев с проектом «На самом деле». Переход популярного ведущего на «Россию» эксперты связывают более высоким рейтингом канала. Официальный представитель телеведущего отказался от комментариев.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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