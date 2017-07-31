Известный телеведущий Андрей Малахов не переходит на работу в ВГТРК. С таким сообщением выступила пресс-служба телеканала.
На телеканале ВГТРК опровергли информацию о том, что телеведущий «Первого канала» Андрей Малахов увольняется и переходит к ним на работу. «Руководство телеканала в отпуске, поэтому чисто физически этот переход не состоится сейчас», — передает RT ответ пресс-службы телеканала.
31 июля СМИ распространили информацию, что Малахов переходит на работу в ВГТРК. Как писало «URA.RU», студию Малахова займет Дмитрий Шепелев с проектом «На самом деле». Переход популярного ведущего на «Россию» эксперты связывают более высоким рейтингом канала. Официальный представитель телеведущего отказался от комментариев.