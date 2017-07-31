Шантажист угрожает взорвать вокзалы по всей стране

18:05 31 июля 2017 0

Из здания екатеринбургского вокзала эвакуируют пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге проводится эвакуация на железнодорожном вокзале. Меры безопасности приняты после письма с угрозой взорвать вокзал и требованием денег. После полной эвакуации здание проверят саперы. На первый путь поставили заградительный поезд.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, сегодня на электронный адрес Свердловской областной прокуратуры поступило письмо, в котором неизвестный угрожал взорвать вокзал. За отмену взрыва шантажист требует деньги. Указан номер счета, на который следует перевести крупную сумму.

«Такие письма шантажист разослал чуть ли не по всей стране. Их ранее получили в Центральном федеральном округе, Приволжском, Северо-Западном, Восточно-Сибирском. Мы уже пятые. Всюду проходят эвакуации, проверяют объекты. Ясно, что автор писем — один и тот же человек, так как всюду указан один банковский номер», — сообщил инсайдер.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина прокомментировала ситуацию:

«Сообщение о возможном нахождении опасных предметов на территории автовокзалов Екатеринбурга поступило в полицию в 16:51. В ходе проведённого комплекса необходимых в таких ситуациях мероприятий ничего, представляющего опасность для граждан, на данных объектах и прилегающей к ним территории не обнаружено. Автовокзалы с 18:30 функционируют в штатном режиме. В настоящее время предпринимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, сделавшего ложное сообщение».