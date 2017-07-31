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31 июля 2017
19:23  31 июля 2017 0

Поклонская требует от Учителя встретиться с оскорбленными верующими

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Поклонская разместила приглашение в соцсетяхФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила режиссеру Алексею Учителю встретиться с людьми, обратившимися к ней с заявлениями об оскорблении религиозных чувств фильмом «Матильда». Приглашение режиссеру Поклонская написала на своей странице во «Вконтакте».

«Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права. Верующие как раз собираются на молитвенное стояние завтра, 1 августа, на территории храма Воскресения Христова в Кадашах, где будут молиться за вразумление создателей такого „кино“», — заявила Поклонская.

Подписчики депутата предложили провести встречу на нейтральной территории и назвали шум вокруг фильма Учителя рекламой. «Встает вопрос, насколько решение задач церковной цензуры на государственном уровне соотносится с деятельностью депутата ГД. Напомню, у нас светское государство с запретом цензуры, это написано в Конституции — главном законе страны. Но за рекламу фильма спасибо, благодаря вам я посмотрю его обязательно», — написал Антон Денисов.

22 июля Поклонская сообщала, что собирается направить в Генпрокуратуру более 100 тысяч подписей против фильма Учителя. Часть из них парламентарий собрал 17 июля во время своего визита в Екатеринбург.

Фильм режиссера Алексея Учителя рассказывает о любовных отношениях последнего императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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