Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила режиссеру Алексею Учителю встретиться с людьми, обратившимися к ней с заявлениями об оскорблении религиозных чувств фильмом «Матильда». Приглашение режиссеру Поклонская написала на своей странице во «Вконтакте».
«Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права. Верующие как раз собираются на молитвенное стояние завтра, 1 августа, на территории храма Воскресения Христова в Кадашах, где будут молиться за вразумление создателей такого „кино“», — заявила Поклонская.
Подписчики депутата предложили провести встречу на нейтральной территории и назвали шум вокруг фильма Учителя рекламой. «Встает вопрос, насколько решение задач церковной цензуры на государственном уровне соотносится с деятельностью депутата ГД. Напомню, у нас светское государство с запретом цензуры, это написано в Конституции — главном законе страны. Но за рекламу фильма спасибо, благодаря вам я посмотрю его обязательно», — написал Антон Денисов.
22 июля Поклонская сообщала, что собирается направить в Генпрокуратуру более 100 тысяч подписей против фильма Учителя. Часть из них парламентарий собрал 17 июля во время своего визита в Екатеринбург.
Фильм режиссера Алексея Учителя рассказывает о любовных отношениях последнего императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской.