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01 августа 2017
09:40  01 августа 2017 0

В Перми не согласились с выводами о смерти российского бизнесмена в Лондоне

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, петля, самоубийство, суицид, суицидники
Банкира могли повеситьФото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена Ивана Шатрова, который состоял в наблюдательном совете лопнувшего Экопромбанка. Банкира в прошлом году нашли повешенным в Лондоне. Тогда британские правоохранители пришли к выводу, что Шатров сам повесился, однако его родственники не согласились с позицией следствия, и теперь необходимые экспертизы проведут уже в России.

Причиной смерти Шатрова, по мнению британцев, стала механическая асфиксия. В комнате нашли предсмертную записку, содержание которой осталось неизвестно, пишет «Коммерсант».

Отметим, бизнесмен улетел в столицу Великобритании после того, как в России задержали заместителя председателя правления пермского Экопромбанка Вадима Манина. Тело предпринимателя найдено в квартире другого члена наблюдательного совета Александра Гутина. Теперь оно будет эксгумировано, после чего эксперты проведут необходимые экспертизы. Пермские СМИ еще год назад отмечали, что версия о самоубийстве выглядит странно на фоне того, что в семье 30-летнего бизнесмена незадолго до его смерти родилась двойня и он выглядел довольным жизнью.

Лицензию у Экопромбанка отобрали в 2014 году, после чего топ-менеджментом финансового учреждения заинтересовались правоохранительные органы. Вскоре на Кипре задержали бывшего председателя правления банка Андрея Туева. Также фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями стал Вадим Манин, выпущенный под залог в 15 миллионов рублей.

Ранее «URA.RU» писало о том, что летом 2016 года в пермском банке обнаружили хищения на миллиард рублей. Заявление в полицию подала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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