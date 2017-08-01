18:11 01 августа 2017 2

Сергею Сарычеву исполнилось 58 лет Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Во вторник, 1 августа, свой день рождения празднует вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Политику исполнилось 58 лет.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин поздравил Сергея Сарычева телеграммой. «Уважаемый Сергей Михайлович! Поздравляю Вас с днём рождения и желаю, чтобы Ваши крепкие знания, энергия, ответственность способствовали главному — обеспечению комфортной жизни населения Тюменской области, социальной стабильности и экономическому росту. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия!» — пожелал имениннику глава Ямала.

Политики «тюменской матрешки» отмечают высокий профессионализм и огромный опыт тюменского вице-губернатора. «У нас сложились хорошие рабочие, профессиональные контакты. Сергей Михайлович — профи в нашей работе. Очень уважаю его опыт и результаты. Уже поздравлял днем, пожелал успехов, новых побед, семейного комфорта и здоровья!» — передал через «URA.RU» свои поздравления Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.

Секретарь ТРО «Единой России» в Тюменской области Андрей Артюхов сказал «URA.RU», что тоже кратко уже поздравил именинника. «Желаю здоровья Сергею Михайловичу и всей его семье, семейного счастья. Желаю, чтобы у него все было удачно в жизни, — поздравил вице-губернатора Андрей Артюхов. — Считаю его очень высокопрофессиональным государственным деятелем. Мне очень приятно с ним вместе работать, некоторым вещам я у него учусь до сих пор, хотя я и сам достаточно опытный человек. Тем не менее считаю, что опыт Сергея Михайловича стоит того, чтобы у него поучиться».

Руководитель фракции ЛДПР в областной думе Глеб Трубин также отметил большой профессионализм Сергея Сарычева. «Вот уже много лет ему удается решать самые сложные задачи, и та работа, которую он делал в начале своего пути в молодежной политике, до сих пор актуальна и востребована. Сейчас в России рассматривается новый закон о молодежной политике. Мы прибегаем к опыту Сергея Михайловича и его знаниям, считаем не зазорным спрашивать его совета. С ним очень приятно работать. Долгих лет ему, успехов на профессиональной ниве и чтобы в жизни Сергея Михайловича все складывалось хорошо».

Первый секретарь обкома тюменского КПРФ Тамара Казанцева также поздравила Сарычева с днем рождения через наше агентство. «Хочу поздравить его с днем рождения и после вчерашнего мероприятия (в понедельник, 31 июля Сергей Сарычев принимал участие в Слушаниях по вопросу помощи обманутым дольщикам — ред.) заботиться об обманутых дольщиках, чтобы они получили жилье или достойные компенсации, — сказала коммунистка. — Мне кажется, что лично у Сергея Михайловича и так все хорошо: и семья, и дети — все в порядке. Желаю ему оставаться на этом же уровне благосостояния».