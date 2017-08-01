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01 августа 2017
22:04  01 августа 2017 2

«Женщине жгли лицо утюгом». В Абхазии бандиты ограбили российскую семью

Клипарт, разное. Екатеринбург, нож, нападение, жертва, угроза, преступление
Нападение на российскую семью произошло в ночь с 30 на 31 июляФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В поселке на Белой речке Хипста напали на семью, переехавшую в мае 2017 года из Санкт-Петербурга в Абхазию.

Нападение на россиян произошло в ночь с 30 на 31 июля в Гудаутском районе. В этот день Анатолий Быковец вместе с женой и братом делали в доме ремонт. Трое бандитов зашли в дом с пистолетами и ножами.

Чтобы узнать у семьи, где хранятся сбережения, изверги сожгли женщине утюгом лицо, а мужа ударили им же по голове. О том, что накопления лежат в автомобиле Volkswagen, преступникам рассказал брат Быковца. На автомобиле они и скрылись, передает ApsnyLIFE.

Напомним, 11 июля в Абхазии напали на семерых российских туристов. Во время нападения бандитов погиб один из них — Андрей Кабанов. После с россиянами в Абхазии случилась авиакатастрофа, в которой погибли трое.

Накануне также стало известно, что у жителей России в Абхазии отнимают бизнес. Одним из потерпевших оказался екатеринбуржец и основатель фонда «Город без наркотиков» Игорь Варов.

Дарья Александрович
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