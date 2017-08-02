Коммунальные компании на Ямале наказали за детский труд

Три коммунальные компании в Ноябрьске обманули подрабатывающих у них в летнее время подростков. Они заплатили детям лишь 1/12 часть заработанных денег. Нарушения выявила прокурорская проверка.
Выяснилось, что 34 подростка трудились в компаниях «НРЭК №1», «НРЭК №2» и «НРЭК №3». За отработанное время им заплатили всего по одной тысяче рублей. «Положенный размер оплаты труда за фактически отработанный период времени составляет при этом 11800 руб. каждому», — отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.
После проверки и вынесенных представлений деньги детям были выплачены. Было возбуждено шесть административных дел. Юрлица были наказаны штрафами в 31 тысячу рублей. Кроме того, руководители всех организаций выплатили штрафы по 10 тысяч рублей каждый.