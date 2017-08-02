18:30 02 августа 2017 14

Боксер Мехонцев отчитал сотрудников ГИБДД, которые отобрали у него автомобиль, подаренный Путиным Фото: со страницы Егора Мехонцева в соцсетях

В свердловской полиции сообщили, что инспекторы ГИБДД извинились перед олимпийским чемпионом по боксу Егором Мехонцевым, у которого они отобрали его автомобиль Audi A8. «Сотрудники полиции принесли извинения чемпиону и вернули ему его транспортное средство», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Между тем эта информация не соответствует действительности, считает спортсмен.

«Не знаю, кто и где принес извинения, ко мне никто не приходил и не звонил, — рассказал «агентству Егор Мехонцев. — Я был сегодня с другом на «Черном тюльпане» (памятник погибшим в горячих точках), ВДВ-шники там отмечали, видел замначальника ГАИ. Знаю его с хорошей стороны. Поздоровались. Он говорит: «Хочу извиниться перед тобой». Я ответил, что в каждой организации бывают люди не очень порядочные. А чтобы извинились эти ребята, которые были в экипаже — нет, такого не было».

По словам чемпиона, он и не нуждается в извинении со стороны «борзых» гаишников. «Я ночь не спал, мне от их извинений — никак, — говорит боксер. — Мне было лучше просто прийти домой и лечь спать, чем слушать их извинения». По просьбе «URA.RU» прославленный спортсмен высказал свою оценку действиям гаишников. «Свиньи, просто молодые зажравшиеся свиньи, которые хотят просто денег срубить, получить взятку», — заявил Егор Мехонцев.

Напомним, после поединка в Москве на Красной площади с боксером из Венесуэлы (Мехонцев выиграл бой) он прилетел в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово сел в свой автомобиль Audi A8 (подаренный ему президентом Путиным после победы на лондонской Олимпиаде), однако возле дома его остановил экипаж ГИБДД: инспекторам показалось, что водитель пьян (возможно, из-за его дефекта — у боксера замедленная речь).

Между ними и спортсменом произошел словесный конфликт — в итоге гаишники забрали на штрафстоянку его машину (не дав сесть за руль ехавшей вместе с ним маме), а самого Мехонцева отправили сдавать тест на алкоголь и наркотики. Медосвидетельствование показало, что он абсолютно трезв. Забрать автомобиль ему удалось только на следующее утро, заплатив около двух тысяч за эвакуатор и штрафстоянку. В ГИБДД сообщили, что инспекторы уже наказаны: им объявлено о неполном служебном соответствии.