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04 августа 2017
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08:10  04 августа 2017 0

Козицын готовится покорять север УрФО. Бизнесмен тайно посетил Сабетту

Открытие Успенского путепровода. Верхняя Пышма, козицын андрей, зонт, дождь
Андрей Козицын задумался о том, как вписать компанию в развитие мегапроекта ЯмалаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава и акционер крупного холдинга — «Уральская горно-металлургическая компания» — Андрей Козицын рассматривает возможность участия в проекте по строительству порта Сабетта и развитию Северного морского пути. Не исключено также, что он заинтересуется Северным широтным ходом и строительством железной дороги на полуострове Ямал. Как сообщил инсайдер «URA.RU», Козицын не так давно посетил ЯНАО.

По словам источника агентства, вместе с директорами своих предприятий бизнесмен был на Сабетте в июле. «Объект готовится к сдаче в октябре, поэтому должного уровня визиту мы дать не смогли, — признается собеседник „URA.RU“. — Но на месте все, что могли пояснить — пояснили».

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Возможно, глава УГМК обсуждал перспективы сотрудничества непосредственно с крупными компаниями, работающими на Ямале
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пресс-службе губернатора Ямала сообщили, что им ничего не известно о визите миллиардера в автономный округ. Аналогичный ответ озвучили и в департаменте экономики Ямала. В пресс-службе УГМК отказались отвечать на вопросы «URA.RU» о посещении г-ном Козицыным автономного округа без объяснения причин.

Однако источник «URA.RU» на предприятии на условиях анонимности подтвердил, что Андрей Козицын, действительно, недавно летал на Ямал в составе делегации, лично ознакомился с проектом по строительству Сабетты. «У него сложилось впечатление, что проект грандиозный, впечатляющий и перспективный. Он вернулся очень воодушевленный и поручил изучить вопрос о целесообразности вхождения в проект», — рассказал собеседник. Подробности этого визита и планов промышленника он разглашать не стал.

Неофициально на Ямале говорят о том, что интерес у бизнесмена к ямальским проектам объясним. «[Губернатор] Дмитрий Кобылкин не раз говорил о том, что мегапроекты будут строиться из российских материалов. Кроме того, наверняка производственники заинтересованы не только в поставках своих изделий на стройплощадки, но и в транспортировке продукции по будущим транспортным коридорам — СМП (северному морскому пути) и СШХ (Северному широтному ходу)», — рассуждает чиновник.

УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности, расположенных в различных регионах России. Концерн входит в число крупнейших вертикально-интегрированных компаний страны. Что касается Северного широтного хода — пока он не начал строиться, однако уже известно, что Ямал отправил концессионную заявку для его возведения. Основным участником станет РЖД — СШХ предполагает возведение железнодорожной магистрали до Салехарда.

«Полагаю, что сейчас наиболее востребованы стройматериалы. Какую именно продукцию намерена поставлять компания — сказать сложно. Однако можно предположить, что такому бизнесмену, как Козицын войти в проект будет не сложно», — сказал заместитель редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хазанов.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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