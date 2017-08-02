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02 августа 2017
Главные новости Москвы
22:49  02 августа 2017 0

Фадеев отругал журналистов из-за Бузовой и объяснил, как она поет. ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Продюсер признался, что говорил о певице с ирониейФото: http://www.max-fadeev.ru/

Музыкальный продюсер Максим Фадеев выступил с заявлением к журналистам, которые написали о его оценке пения Ольги Бузовой.

«Сейчас приехал в офис и удивился, что мне положили на стол громадное количество публикаций на тему моего предыдущего поста по поводу выступления Ольги Бузовой на Europa+ Live. — заявил он в Instagram. — Знаете, я знал, что журналистика на дне, но что до такой степени, я даже предположить не мог. Неужели такое понятие как ирония уже не чипуется в их головах? Понять не могу. Да, я говорил, что девочка поет искренне, я так действительно считаю. Ну и все. А как она поет, я бы не хотел комментировать».

Как писало «URA.RU» ранее, 31 июля Фадеев высказался о том, что долго ждал момента, когда услышит пение Бузовой живьем.

«Как-то на пресс-завтраке премии Муз-ТВ я сказал, что мне кажется, что Оля Бузова поет искренне, — написал он в соцсети. — Пришел тот долгожданный день, когда на шоу Европа + Live у меня появилась возможность услышать это живьем. Спасибо большое».

Юрий Викторов
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