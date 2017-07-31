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31 июля 2017
30 июля 2017
Главные новости 
07:29  31 июля 2017 0

Максим Фадеев счастлив услышать Бузову живьем. ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев не захотел слушать комментарии поклонниковФото: http://www.max-fadeev.ru/

Известный продюсер Максим Фадеев удивил поклонников новым высказыванием о певице Ольге Бузовой. В соцсетях он высказался о том, что долго ждал момента, когда услышит ее исполнение живьем.

«Как-то на пресс-завтраке премии Муз-ТВ я сказал, что мне кажется, что Оля Бузова поет искренне, — написал Фадеев в новом посте в своем аккаунте в Instagram. — Пришел тот долгожданный день, когда на шоу Европа + Live у меня появилась возможность услышать это живьем. Спасибо большое».

Интересно, что обычно открытый к обсуждению любых вопросов Фадеев на этот раз закрыл комментарии к записи. В качестве иллюстрации к посту продюсер выложил видеозапись, где запечатлено, как Бузова вместе с Настей Кудри в откровенных нарядах исполняют песню «Будет жарко».

Интересно, что Максим Фадеев ранее стал героем светского скандала из-за высказывания о Бузовой — именно после того самого завтрака премии Муз-ТВ, который продюсер упоминает в своем посте. Тогда Фадеев заявил, что в номинации «Прорыв года» на премии «Муз-ТВ» он будет голосовать за Бузову, а не за звезду «Универа», также ставшую певицей Настасью Самбурскую. «Она искренняя», — пояснил свою позицию по поводу Бузовой композитор. В ответ на это Настасья обвинила продюсера в «мелочной мести» и назвала гнилым человеком.

Татьяна Трушина
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