Известный продюсер Максим Фадеев удивил поклонников новым высказыванием о певице Ольге Бузовой. В соцсетях он высказался о том, что долго ждал момента, когда услышит ее исполнение живьем.
«Как-то на пресс-завтраке премии Муз-ТВ я сказал, что мне кажется, что Оля Бузова поет искренне, — написал Фадеев в новом посте в своем аккаунте в Instagram. — Пришел тот долгожданный день, когда на шоу Европа + Live у меня появилась возможность услышать это живьем. Спасибо большое».
Интересно, что обычно открытый к обсуждению любых вопросов Фадеев на этот раз закрыл комментарии к записи. В качестве иллюстрации к посту продюсер выложил видеозапись, где запечатлено, как Бузова вместе с Настей Кудри в откровенных нарядах исполняют песню «Будет жарко».
Интересно, что Максим Фадеев ранее стал героем светского скандала из-за высказывания о Бузовой — именно после того самого завтрака премии Муз-ТВ, который продюсер упоминает в своем посте. Тогда Фадеев заявил, что в номинации «Прорыв года» на премии «Муз-ТВ» он будет голосовать за Бузову, а не за звезду «Универа», также ставшую певицей Настасью Самбурскую. «Она искренняя», — пояснил свою позицию по поводу Бузовой композитор. В ответ на это Настасья обвинила продюсера в «мелочной мести» и назвала гнилым человеком.