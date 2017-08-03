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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
11:53  03 августа 2017 0

Две россиянки погибли при взрыве боеприпасов в Абхазии

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
В результате взрыва в Абхазии пострадали 60 человекФото: Pixabay

Опознаны погибшие при взрыве боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии. Ими оказались две россиянки — жительница Санкт-Петербурга. Они находились на конной прогулке рядом с местом происшествия.

Как сообщает «Интерфакс», владельцы частной гостиницы, где остановились туристки, подтвердили, что женщины не вернулись вчера в гостиницу.

При взрыве ранения получила еще одна россиянка, которая была на прогулке вместе с погибшими. Жительница Подольска была обнаружена спасателями с переломом руки.

Всего в результате взрыва, произошедшего на складе боеприпасов вечером 2 августа, получили ранения 60 человек. Среди пострадавших — 35 россиян, сообщает RT.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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