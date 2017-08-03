Челябинские туристы стали очевидцами взрыва боеприпасов на военном складе в Абхазии. В первые минуты после взрыва среди отдыхающих началась паника, сообщает сайт 74.ру.
Челябинец Владислав сидел на веранде возле моря, на Новом Афоне (примерно в 5 км от склада), когда раздался взрыв. «Он был настолько мощный, что всё затряслось, в ушах зазвенело. Среди женщин началась паника, они все повскакивали с криками, что началась война», — говорит он. Очевидец вспоминает, что взрывы продолжались несколько часов.
«Уже минут через пять после первого взрыва было видно, как туда летят вертолёты, затем понеслись машины с сигналками. Учитывая, что у нас вырубило свет, действительно было ощущение военных действий», — рассказал челябинец.
Всю ночь туристы провели под вой сирен. Они боялись, что из-за аварии могут объявить эвакуацию, однако этого не произошло и многие отдыхающие продолжили отпуск.
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии прогремел вечером 2 августа. «URA.RU» публиковало видео, снятое отдыхающими на пляже. В результате аварии 60 человек получили ранения. Среди пострадавших 35 россиян. Две гражданки РФ погибли.