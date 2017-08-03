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Главные новости Челябинской области
14:10  03 августа 2017 1

Уральский турист стал очевидцем  взрыва склада боеприпасов в Абхазии. «Все повскакивали с криками, что началась война»

Взрывы застали очевидца на Новом АфонеФото: Wikipedia

Челябинские туристы стали очевидцами взрыва боеприпасов на военном складе в Абхазии. В первые минуты после взрыва среди отдыхающих началась паника, сообщает сайт 74.ру.

Челябинец Владислав сидел на веранде возле моря, на Новом Афоне (примерно в 5 км от склада), когда раздался взрыв. «Он был настолько мощный, что всё затряслось, в ушах зазвенело. Среди женщин началась паника, они все повскакивали с криками, что началась война», — говорит он. Очевидец вспоминает, что взрывы продолжались несколько часов.

«Уже минут через пять после первого взрыва было видно, как туда летят вертолёты, затем понеслись машины с сигналками. Учитывая, что у нас вырубило свет, действительно было ощущение военных действий», — рассказал челябинец.

Всю ночь туристы провели под вой сирен. Они боялись, что из-за аварии могут объявить эвакуацию, однако этого не произошло и многие отдыхающие продолжили отпуск.

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии прогремел вечером 2 августа. «URA.RU» публиковало видео, снятое отдыхающими на пляже. В результате аварии 60 человек получили ранения. Среди пострадавших 35 россиян. Две гражданки РФ погибли.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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