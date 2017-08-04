Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над возможностью баллотироваться на выборах 2018 года.
Во время совещания в Бурятии по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров житель местного поселка попросил Путина вновь выставить свою кандидатуру на следующих выборах главы России.
В ответ Владимир Путин сказал, что подумает. «Хорошо, я подумаю, спасибо», — приводит его слова RT.
Ранее, во время майской пресс-конференции, Путин заявлял, что время для ответа на вопрос об участии в очередных президентских выборах еще не пришло.