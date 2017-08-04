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04 августа 2017
Главные новости Москвы
11:42  04 августа 2017 0

Путин сделал заявление о своем участии в президентских выборах — 2018

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, президент РФ, чай
Путин заявил, что подумает над вариантом баллотироваться на выборах-2018Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над возможностью баллотироваться на выборах 2018 года.

Во время совещания в Бурятии по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров житель местного поселка попросил Путина вновь выставить свою кандидатуру на следующих выборах главы России.

В ответ Владимир Путин сказал, что подумает. «Хорошо, я подумаю, спасибо», — приводит его слова RT.

Ранее, во время майской пресс-конференции, Путин заявлял, что время для ответа на вопрос об участии в очередных президентских выборах еще не пришло.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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