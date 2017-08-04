{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
19:13  04 августа 2017 4

Минюст Украины не верит, что Россия достроит Крымский мост

Возведение объекта идет по намеченному плануФото: most.life

Министр юстиции Украины Павел Петренко до сих пор не может поверить в то, что Россия сумеет завершить проект со строительством моста в Крым, несмотря на то, что объект уже возведен более чем наполовину.

По словам Петренко, ни одна нормальная международная компания не станет поставлять строительные материалы для возведения моста, так в этом случае предприниматели рискуют потерять свой бизнес на территории США, Евросоюза и Японии.

В связи с этим, глава украинского Минюста полагает, что перспектив у данного проекта нет. Также чиновник призвал ввести санкции против руководства тех компаний, которые все-таки включились в строительство моста через Керченский пролив, пишет Life.ru.

Отметим, что в конце июля строители завершили на объекте возведение свода автомобильной арки моста. Мост откроют 18 декабря 2018 года, железнодорожное сообщение будет введено в строй чуть позже — в 2019 году.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров