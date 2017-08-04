Министр юстиции Украины Павел Петренко до сих пор не может поверить в то, что Россия сумеет завершить проект со строительством моста в Крым, несмотря на то, что объект уже возведен более чем наполовину.
По словам Петренко, ни одна нормальная международная компания не станет поставлять строительные материалы для возведения моста, так в этом случае предприниматели рискуют потерять свой бизнес на территории США, Евросоюза и Японии.
В связи с этим, глава украинского Минюста полагает, что перспектив у данного проекта нет. Также чиновник призвал ввести санкции против руководства тех компаний, которые все-таки включились в строительство моста через Керченский пролив, пишет Life.ru.
Отметим, что в конце июля строители завершили на объекте возведение свода автомобильной арки моста. Мост откроют 18 декабря 2018 года, железнодорожное сообщение будет введено в строй чуть позже — в 2019 году.