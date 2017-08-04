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04 августа 2017
21:11  04 августа 2017 0

Крым ответил на заявление Киева о невозможности достроить Керченский мост

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Объект возводят круглосуточноФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал заявление министра юстиции Украины Павла Петренко о невозможности достроить Керченский мост на полуостров неадекватным.

«Украинское государство до сих пор не готово признать объективную действительность, которая существует. В собственных головах они живут в затуманенном состоянии. Говорят, что Крымский мост не будет построен, — это очередная пустая риторика в отношении нашей республики», — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что большая часть моста в Крым уже построена и никакие заявления не смогут изменить существующей реальности, пишет RT.

Ранее «URA.RU» писало о том, что министр юстиции Украины Павел Петренко усомнился в завершении строительства Крымского моста, посоветовав ввести санкции против компаний, задействованных в строительстве.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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