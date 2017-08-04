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04 августа 2017
22:30  04 августа 2017 0

Порошенко через соцсеть поблагодарил ЕС за новые антироссийские санкции

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко мечтает при помощи ЕС вернуть КрымФото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook выразил благодарность Совету ЕС за новые санкции против России.

По словам Порошенко, антироссийские меры стали заслуженным ответом за неуважение к контрактным обязательствам, а также мощным сигналом агрессору о солидарности между странами Евросоюза, пишет РБК.

Также украинский лидер заявил о том, что Киев продолжит поддерживать эффективный режим санкций, пока Украина не вернет себе Крым.

Ранее «URA.Ru» писало о том, что Совет ЕС ввел персональные санкции в отношении России из-за поставки в Крым турбин. В список попали заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и гендиректор компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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