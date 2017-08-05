Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков прибыл на Ямал. Глава МЧС проведет совещание по вопросам готовности сил к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также оценит меры, принятые по тушению природных пожаров в регионе.
В аэропорту Салехарда Пучкова встретил лично глава Ямала Дмитрий Кобылкин, рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора. У министра запланировала рабочая встреча с главой региона.
Сейчас Пучков, напомним, проводит рабочие поездки в регионы, в каждом из которых запланированы совещания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, в частности, по обстановке, сложившейся в результате природных пожаров.
В ЯНАО по состоянию на 5 августа ликвидирован 21 лесной пожар, локализовано семь очагов на общей площади порядка 31 тысячи гектаров. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе полностью ликвидировано 285 природных пожаров на общей площади свыше 118 тысяч гектаров. Угроз населённым пунктам, объектам экономики и жизнеобеспечения на территории региона не допущено.
Последствия ЧС ликвидируют в общей сложности 600 человек личного состава, работы ведутся на 18 действующих пожарах, в том числе в Приуральском районе сейчас зафиксировано 11 пожаров, в Надымском — шесть, в Шурышкарском — один.