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14:05  05 августа 2017 0

Глава МЧС прибыл на полыхающий Ямал. Пучкова встречал лично Кобылкин

Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, якушев владимир, пучков владимир, наводнение ишим
Пучков лично проконтролирует обстановку на ЯмалеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков прибыл на Ямал. Глава МЧС проведет совещание по вопросам готовности сил к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также оценит меры, принятые по тушению природных пожаров в регионе.

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В аэропорту Салехарда Пучкова встретил лично глава Ямала Дмитрий Кобылкин, рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора. У министра запланировала рабочая встреча с главой региона.

Сейчас Пучков, напомним, проводит рабочие поездки в регионы, в каждом из которых запланированы совещания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, в частности, по обстановке, сложившейся в результате природных пожаров.

В ЯНАО по состоянию на 5 августа ликвидирован 21 лесной пожар, локализовано семь очагов на общей площади порядка 31 тысячи гектаров. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе полностью ликвидировано 285 природных пожаров на общей площади свыше 118 тысяч гектаров. Угроз населённым пунктам, объектам экономики и жизнеобеспечения на территории региона не допущено.

Последствия ЧС ликвидируют в общей сложности 600 человек личного состава, работы ведутся на 18 действующих пожарах, в том числе в Приуральском районе сейчас зафиксировано 11 пожаров, в Надымском — шесть, в Шурышкарском — один.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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