Ямальские власти не стали нанимать новых спасателей. Ради экономии

18:11 24 июля 2017 0

Окружное правительство решило, что справляться с лесными пожарами дешевле за счет привлеченным специалистов фото - Илона Маркова, сообщество "Комар" во "ВКонтакте"

Ситуация с лесными пожарами на территории Ямала в этом году снова перешагнула отметку, когда своими силами регион уже не может справиться. В этот раз огонь в буквальном смысле окружил ямальскую столицу. Жители Салехарда жалуются на дым и едкий запах гари.

Последние две недели на Ямале установилась сухая и жаркая погода. Сообщения о возгораниях начали поступать на прошлой неделе. Окружные власти уверяют, что ситуация под контролем и опасности для населенных пунктов и объектов экономики нет. Однако с каждым днем площади пожаров возрастают. По последним данным число возгораний перевалило за 50. Огнем пройдено более 5,8 тыс га леса и тундры.

Красными кругами на интерактивной карте обозначены действующие природные пожары. Скрин с сайта fires.ru/

Ситуация стала критической в минувшие выходные. В юго-западной части округа прошли сухие грозы. Они стали причиной отключения электричества в ямальской столице. Молнии подожгли леса и тундру в окрестностях Салехарда. Исходя из данных, приведенных на портале fires.ru, Ямал сейчас — один из самых жарких [в плане лесных пожаров] регионов России.

По сведениям ГКУ «Ямалспас», ближайший очаг возгорания находится в 40 километрах от Салехарда. Однако дым от пожаров в ночь на 24 июля переполошил жителей города.

«Кошмар, что на улице творится. Аж дышать нечем в больнице», — пишет в соцсетях Ангелина Ямкина. «Такой запах гари спать невозможно», — негодует Наталья Керимова. «Спим и представляем что в лесу у костра. Романтика блин», — подмечает Руслан Валиахметов.

Люди переживают, что может повториться ситуация трехлетней давности. Тогда из-за лесных пожаров столицу Ямала на несколько дней окутало едким дымом. Люди обращались в больницы с жалобами на плохое самочувствие из-за запаха гари. Аналогичная ситуация складывалась прошлым летом в Надыме, Новом Уренгое и множестве поселков в восточной части Ямала, где активнее всего горели леса.

К утру дым над окружной столицей рассеялся, хотя запах все еще ощущается. В администрации Салехарда сообщили, что в городе ничего не горит, а содержание продуктов горения в воздухе на территории столицы Ямала ниже предельно допустимых.

Однако риск нового задымления пока сохранился. Пожары продолжаются. На горизонте отчетливо виден дым, который пока обходит Салехард стороной.

Окружные власти предпринимают попытки справиться с природными катаклизмами. 23 июля губернатор Дмитрий Кобылкин перевел округ в режим ЧС. Как уже сообщало «URA.RU», на Ямал пришла помощь из Екатеринбурга и федерального центра. Всего около 140 спасателей. Так же окружные власти рассматривают возможность привлечения самолета-амфибии БЕ-200. Этот борт МЧС помогал тушить лесные пожары на Ямале в прошлом году.

Инсайдеры в окружном правительстве добавляют, что Кобылкин обратился за поддержкой и к соседям по тюменской «матрешке», но они пока раздумывают. На территории ХМАО и Тюменской области тоже непростая ситуация с природными пожарами.

«На данный момент сил достаточно. Сравнительный анализ ситуации (с 2016 годом) показывает, что горимость текущего сезона намного ниже прошлогоднего уровня в этот же период. Тем не менее дополнительные резервы, на случай ухудшения ситуации, прорабатываются», — рассказали «URA.RU» в окружном правительстве.

Там же рассказали, что от планов по увеличению штатной численности «Ямалспаса» пока решено отказаться. О необходимости этого после прошлогодних пожаров высказывался первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников. Он заявлял, что постоянная численность спасателей должна быть не менее 500 человек. Это позволит Ямалу самостоятельно справляться с лесными пожарами.

«Перевод сезонных рабочих в состав постоянной штатной численности, а также увеличение численности пожарных ежегодно потребует дополнительных 300 млн рублей на оплату труда. При этом в зимнее время (большая часть года на Ямале) такое количество пожарных не задействуется», — рассказали в правительстве, отметив, что привлечение сезонных рабочих и специалистов из других регионов намного дешевле и эффективнее.

Начальник ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы ЯНАО» (Ямалспас) Николай Потемкин рассказал «URA.RU», что специально созданная комиссия пошла другим путем. Главная проблема была в том, что сезонные рабочие неохотно шли на тушение лесных пожаров из-за низкой оплаты. Поэтому было принято решение о дополнительном финансовом стимулировании.

«Если у меня спасатель имеет премию в 60%, то правительство сейчас при вводе вот таких режимов особых доплачивает, отдельно выплачиваем всем людям, работающим на пожарах, до 170%.

То есть мы подтянули своих людей к тем критериям финансовым, по которым мы приглашаем людей из других регионов», — рассказал Николай Потемкин. Он отметил, что благодаря этим надбавкам «Ямалспасу» удалось набрать в этом сезоне 240 человек.

Наращивание группировок спасателей на территории продолжается. Специалисты пока не решаются делать однозначные прогнозы развития ситуации. Они отмечают, что жаркая погода на территории округа продержится еще минимум до конца недели. Потом последует небольшое снижение температуры, но обильных осадков синоптики пока не предвещают.