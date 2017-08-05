Вице-премьер России Дмитрий Рогозин улетел в Иран, чтобы обсудить вопрос о новых поставках российского оружия, — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на свой источник.
В Иране Рогозин планирует встретиться с министром обороны Хосейном Дехганом и вице-президентом Сореном Саттари. С ними российский вице- премьер обсудит передачу высоких технологий и обучение иранских специалистов в России.
В исламскую страну Дмитрий Рогозин направился по поручению президента России Владимира Путина. Москва и Тегеран договорились усилить военно-техническое сотрудничество после введения против них санкций США, уточняет телеканал 360.