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05 августа 2017
Главные новости Москвы
16:52  05 августа 2017 0

Рогозин улетел в Иран обсудить поставки оружия

Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин обсудит усиление военного сотрудничества после введения санкций СШАФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин улетел в Иран, чтобы обсудить вопрос о новых поставках российского оружия, — сообщила «Газета.ru» со ссылкой на свой источник.

В Иране Рогозин планирует встретиться с министром обороны Хосейном Дехганом и вице-президентом Сореном Саттари. С ними российский вице- премьер обсудит передачу высоких технологий и обучение иранских специалистов в России.

В исламскую страну Дмитрий Рогозин направился по поручению президента России Владимира Путина. Москва и Тегеран договорились усилить военно-техническое сотрудничество после введения против них санкций США, уточняет телеканал 360.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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