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05 августа 2017
17:36  05 августа 2017 0

Тюменский кот Васька покоряет Instagram. ФОТО

Питомец полюбился пользователям ИнтернетаФото: страничка Альфии Игнеевой в Instagram

Кот Васька, нарисованный жительницей Тюмени Альфией Игнеевой, позирующий на Мосту влюбленных, а также забирающийся на высотное здание в Екатеринбурге и занимающийся спортом, покорил пользователей соцсети Instagram.

Девушка за полтора года нарисовала уже более двух десятков картинок с забавным питомцем, вдохновившись идеей в Интернете и добавив в сюжет своего кота Ваську, которого не стало пять лет назад.

«Это некая память о нем. Поэтому моего персонажа тоже зовут Вася. Сам рисунок занимает немного времени, уходит в среднем час-два, рисую акварельными карандашами и гелевыми ручками», — пишет Альфия.

Известность персонаж приобрел после того, как этим летом девушка с командой иллюстраторов, экскурсоводов и краеведов выиграла грант на создание иллюстрированного путеводителя по Тюмени, куда и попал пушистый персонаж.

«Я решила показать наши тюменские достопримечательности с необычной стороны. Мне нравится идея „путешествующего“ персонажа. Она не нова, в фильме „Амели“ путешествовал гномик», — рассказывает девушка.

Домашний питомец полюбился пользователям Интернета.

sayka_adzh: Я в восторге от твоих котиков???? они очаровательны????

mariachic_love: Супер, так классно????????

terrascientiaforum: Крутая идея!

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Фото: страничка Альфии Игнеевой в Instagram

Лев Истомин
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