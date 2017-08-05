Кот Васька, нарисованный жительницей Тюмени Альфией Игнеевой, позирующий на Мосту влюбленных, а также забирающийся на высотное здание в Екатеринбурге и занимающийся спортом, покорил пользователей соцсети Instagram.
Девушка за полтора года нарисовала уже более двух десятков картинок с забавным питомцем, вдохновившись идеей в Интернете и добавив в сюжет своего кота Ваську, которого не стало пять лет назад.
«Это некая память о нем. Поэтому моего персонажа тоже зовут Вася. Сам рисунок занимает немного времени, уходит в среднем час-два, рисую акварельными карандашами и гелевыми ручками», — пишет Альфия.
Известность персонаж приобрел после того, как этим летом девушка с командой иллюстраторов, экскурсоводов и краеведов выиграла грант на создание иллюстрированного путеводителя по Тюмени, куда и попал пушистый персонаж.
«Я решила показать наши тюменские достопримечательности с необычной стороны. Мне нравится идея „путешествующего“ персонажа. Она не нова, в фильме „Амели“ путешествовал гномик», — рассказывает девушка.
Домашний питомец полюбился пользователям Интернета.
sayka_adzh: Я в восторге от твоих котиков???? они очаровательны????
mariachic_love: Супер, так классно????????
terrascientiaforum: Крутая идея!