Музыкант из Хабаровска в турне по российским городам, оставляет на своем теле отметки о посещенных населенных пунктах. Носитель 11-ти татуировок не собирается останавливаться на достигнутом.
Как рассказал агентству «URA.RU» житель Хабаровска, любитель рока и тату, Антон Хороший, он со своей музыкальной группой 4 июня отправился в турне по российским городам. В крупных населенных пунктах, где музыканты давали концерты, рокер делал татуировки. За два месяца гастролей на теле молодого человека появилось 11 изображений, символизирующих города.
Так например, участники тура «На колесах» уже побывали в Челябинске, где Антону местный тату- мастер наколол «Нулевой километр» и в Перми- там ему сделали тату «Пермяк- соленые уши». Выбор эскиза- право мастера, говорит собеседник «URA.RU».
«У нас договоренность, эскиз делает мастер на свое усмотрение, а для меня это сюрприз, я с ним не спорю. Одно условие- татуировка должна символизировать город и занимать на теле около 10 сантиметров», — поясняет Антон.
Мысль родилась давно, рассказывает музыкант. «Это прикольно. Сначала была идея наколоть на тело карту России, и делать в каждом городе отметки, но это показалось тату- мастерам неинтересным, решили отдельные татуировки в каждом городе. Мастера удивляются моей терпеливости, за два месяца я сделал 11 татуировок, все болит. Но это „синяя болезнь“, вроде больно, но в то же время затягивает и уже не можешь остановиться».
Всего тур включает 40 городов, и Антон не собирается останавливаться на достигнутом. По окончанию гастролей музыкант пообещал выбрать лучшего татуировщика и доверить ему объединить разрозненные символы в одну картину.