Очередную подборку видеозаписей, подтверждающих существование летательных аппаратов внеземного происхождения, опубликовали уфологи. Среди кадров — объект над «зоной 51», секретной военной базой США в Штате Невада.
Как сообщает телеканал 360, в подборке, кроме видеозаписи полета объекта над Невадой, запечатлен ночной полет летающей тарелки на Украине. В Мексике неопознанный объект оказался в зоне полета пассажирского лайнера, а в Висконсине — рядом с заброшенным заводом.
Как сообщало «URA.RU», буквально несколько дней назад очевидцы зафиксировали НЛО над канадским Ванкувером: ослепительно яркий объект кубической формы пролетал вдоль автодороги, а затем исчез. Нескольким очевидцам, ослепленным яркой вспышкой, потребовалась помощь медиков.