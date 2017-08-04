Жители Канады заметили НЛО в форме куба

Жители Ванкувера увидели загадочный объект в форме куба, который двигался по направлению к городу. Корабль внеземной цивилизации мерцал настолько сильно, что очевидцы едва не ослепли.
Утверждается, что свет от корабля пришельцев ослепил многих водителей, которые направлялись в Ванкувер. Местный житель Джон Макконол, лицезревший НЛО, рассказал журналистам, что изначально принял объект за вертолет, который включил фонари для ночного видения, но позже убедился, что судно инопланетян имело совсем другую форму, передает «Vlad Time».
По словам Макконола, НЛО был похож на светящийся куб, а огни сияли со всех граней этого объекта. Камеры видеорегистратора смогли запечатлеть, как корабль инопланетян перемещался вдоль дороги, а спустя 30 секунд исчез. От контакта с кораблем пострадали около 10 человек, которым понадобилась медицинская помощь для восстановления зрения.