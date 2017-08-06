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06 августа 2017
05 августа 2017
08:25  06 августа 2017 0

Волочкова в Греции подрабатывает аниматором. Сажает девочек на шпагат и учит эротическим танцам. ФОТО. ВИДЕО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Волочкова в Греции устроилась работать аниматоромФото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова решила на отдыхе в Греции не терять времени даром. Она набрала к себе в группу юных поклонниц и решила обучить их садиться на шпагат. Занятия у девочек с новым тренером проходят на лужайке в отеле.

«Работаю фитнес-тренером и аниматором. Нам весело! Как жаль, что мои фото с детьми будоражат вас менее, чем фото в купальниках на пляже». — написала балерина в своем Instagram.

Кроме того, балерина продемонстрировала поклонникам элегантные танцы. Анастасия облачилась в купальник и воздушную накидку, станцевав на газоне под палящим солнцем. «Классная позитивная женщина! Прекрасная нимфа!», — восхитились увиденным поклонники Анастасии.

Ранее Анастасия Волочкова продемонстировала свой фирменный шпагат в Крыму на яхте, назвав его самым лучшим.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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