Балерина Анастасия Волочкова решила на отдыхе в Греции не терять времени даром. Она набрала к себе в группу юных поклонниц и решила обучить их садиться на шпагат. Занятия у девочек с новым тренером проходят на лужайке в отеле.
«Работаю фитнес-тренером и аниматором. Нам весело! Как жаль, что мои фото с детьми будоражат вас менее, чем фото в купальниках на пляже». — написала балерина в своем Instagram.
Кроме того, балерина продемонстрировала поклонникам элегантные танцы. Анастасия облачилась в купальник и воздушную накидку, станцевав на газоне под палящим солнцем. «Классная позитивная женщина! Прекрасная нимфа!», — восхитились увиденным поклонники Анастасии.
Ранее Анастасия Волочкова продемонстировала свой фирменный шпагат в Крыму на яхте, назвав его самым лучшим.