Президент США Дональд Трамп приветствовал тот факт, что Россия и Китай проголосовали за новые санкции против КНДР в СБ ООН. Соответствующее заявление распространил Белый Дом.
«Президент Дональд Трамп одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая усиливает санкции в отношении Северной Кореи в ответ на проведенные ей ранее ракетные испытания. Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия данной резолюции» — указывается в заявлении, которое приводит РБК.
В нем также отмечается, что Трамп намерен продолжать работать совместно с союзниками и партнерами по усилению дипломатического и экономического давления на Северную Корею, чтобы «заставить ее прекратить опасное дестабилизирующее поведение».
Накануне СБ ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций в отношении КНДР. Поводом для ужесточения санкций стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна. Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что КНДР должна свернуть ядерную и ракетную программу, вернувшись к режиму нераспространения ядерного оружия.