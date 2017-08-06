{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 августа 2017
05 августа 2017
10:33  06 августа 2017 0

«Президент благодарен». Трамп обрадовался сотрудничеству с Россией по КНДР

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп выразил благодарность России и Китаю за их позицию по Северной КорееФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп приветствовал тот факт, что Россия и Китай проголосовали за новые санкции против КНДР в СБ ООН. Соответствующее заявление распространил Белый Дом.

«Президент Дональд Трамп одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая усиливает санкции в отношении Северной Кореи в ответ на проведенные ей ранее ракетные испытания. Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия данной резолюции» — указывается в заявлении, которое приводит РБК.

В нем также отмечается, что Трамп намерен продолжать работать совместно с союзниками и партнерами по усилению дипломатического и экономического давления на Северную Корею, чтобы «заставить ее прекратить опасное дестабилизирующее поведение».

Накануне СБ ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций в отношении КНДР. Поводом для ужесточения санкций стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна. Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что КНДР должна свернуть ядерную и ракетную программу, вернувшись к режиму нераспространения ядерного оружия.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров