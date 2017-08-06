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06 августа 2017
05 августа 2017
01:50  06 августа 2017 0

ООН ужесточила международные санкции против Северной Кореи

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг
Работа КНДР над ракетной и ядерной программами воспринимается соседями как доказательство агрессивности ПхеньянаФото: depositphotos.com © URA.RU

Совет безопасности ООН проголосовал за принятие резолюции, расширяющей международные санкции в отношении КНДР. Поводом для ужесточения санкций стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна.

Как сообщает Nation News, в соответствии с резолюцией Совбеза, страны, входящие в ООН должны поддерживать запрет на импорт из КНДР железа, свинца, железной руды, угля и морепродуктов. Все счета Банка внешней торговли КНДР замораживаются. Морским судам Северной Кореи, нарушающим резолюцию, запрещается вход в порты государств — членов ООН.

Кроме того, государствам — членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и делать инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями, пишет «Газета.ру».

Персональные санкции касаются девяти граждан КНДР и четырех предприятий — они занесены в черный список ООН.

По оценкам экспертов, соблюдение ограничительных мер приведет к сокращению валютных доходов Северной Кореи на 1 млрд долларов США в год.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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