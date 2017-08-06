ООН ужесточила международные санкции против Северной Кореи

Совет безопасности ООН проголосовал за принятие резолюции, расширяющей международные санкции в отношении КНДР. Поводом для ужесточения санкций стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна.
Как сообщает Nation News, в соответствии с резолюцией Совбеза, страны, входящие в ООН должны поддерживать запрет на импорт из КНДР железа, свинца, железной руды, угля и морепродуктов. Все счета Банка внешней торговли КНДР замораживаются. Морским судам Северной Кореи, нарушающим резолюцию, запрещается вход в порты государств — членов ООН.
Кроме того, государствам — членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и делать инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями, пишет «Газета.ру».
Персональные санкции касаются девяти граждан КНДР и четырех предприятий — они занесены в черный список ООН.
По оценкам экспертов, соблюдение ограничительных мер приведет к сокращению валютных доходов Северной Кореи на 1 млрд долларов США в год.