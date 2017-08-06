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06 августа 2017
05 августа 2017
07:49  06 августа 2017 0

Россия призывает Северную Корею отказаться от ядерного оружия

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
От КНДР требуют отказа от ядерного и ракетного оружияФото: depositphotos.com © URA.RU

КНДР должна свернуть ядерную и ракетную программу, вернувшись к режиму нераспространения ядерного оружия. С таким заявлением в отношении Северной Кореи выступил представитель России при ООН Василий Небензя.

Небезя отметил, что Северная Корея должна отказаться от запрещенных программ, начать снова выполнять договор о нераспространении ядерного оружия и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия, сообщает RT.

Пуски Северной Кореей баллистических ракет без предупреждения подвергают серьёзным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни граждан, считает представитель России в ООН.

Совбез ООН 5 августа ужесточил санкции в отношении КНДР. Ранее стало известно о том, что Северная Корея усиленно работает над созданием собственной водородной бомбы, которая во много раз превысит по мощности сброшенные США в период Второй мировой войны бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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