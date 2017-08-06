В Следственном комитете назвали возможную причину убийства генерального директора и одного из учредителей московского «Океанариума», сообщает «телеканал 360». Следователи полагают, что Андрея Чернова «убрали» из-за бизнеса. Картина преступления указывает на то, что действовал киллер.
Тем не менее, однако отрабатываются и другие версии. На данный момент дело передано в управление по расследованию особо важных дел.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что тело Андрея Чернова обнаружили возле Рублевского шоссе. Чернов совершал утреннюю пробежку, когда убийца выпустил в него шесть пуль. Позже в Сеть попало видео с места преступления в Филевском парке.