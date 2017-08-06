Священник, которого поймали в борделе с проститутками, оказался сутенером

Задержанный в Белоруссии священник из России отец Николай (в миру Николай Киреев) подозревается в сутенерстве. Об этом сообщила в своем Facebook официальный представитель областного управления Следственного комитета Белоруссии Светлана Захарова.
Полиция подозревает 39-летнего священника в том, что он прибыл в Белоруссию, чтобы переправить девушек низкой социальной ответственности на соответствующую работу в России. Основанием для таких подозрений послужили материалы, «поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска», — пишет Захарова.
Накануне витебская полиция накрыла притон с проститутками, в котором находился батюшка, напоминает «телеканал 360». Ранее «URA.RU» сообщало о том, что священника нашли из-за обращения в полицию его жены, которой тот забыл сообщить о своем отъезде.