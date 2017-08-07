Генеральная прокуратура опубликовала отчет о состоянии преступности в России за первое полугодие 2017 года. Общая динамика по стране показывает снижение преступлений почти на 13%. Однако в ряде регионов происходит рост. Число «пьяных» правонарушений сократилось на Урале, зато в Санкт-Петербурге преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, стало больше.
Всего с января по июнь текущего года в России было совершено более миллиона преступлений, что на 152 тысячи меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Тенденцию к росту показали Чеченская Республика (+17,6%), Республика Марий Эл (+5,7%), Саратовская (+5,2%), Магаданская (+2,9%) и Челябинская (+1,1%) области.
Москва показывает снижение преступности на 23,9%. Свердловская область и Пермский край попали в категорию регионов «с наибольшим снижением показателя зарегистрированных преступлений». Кроме того, на Урале зафиксировано снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Так, в Свердловской области за первые полгода 2017 года таких преступлений стало меньше на 1753, в Челябинской области на 1287, а в Пермском крае «пьяных» преступлений стало меньше на 1621.
Санкт-Петербург показал самый плохой результат в категории преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Таких происшествий стало больше на 465. Негативный рост в этой категории также показала Тюменская область. Там зафиксировано на 74 подобных преступления больше. В Москве данный показатель снизился на 1600 происшествий.
Ханты-Мансийский автономный округ показал увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений на 16%. В Ямало-Ненецком автономном округе произошло снижение общего числа преступлений на 0,9 процента, однако количество тяжких преступлений увеличилось на 11,8%. В Курганской области число правонарушений сократилось на 14,8%, зато регион отмечен среди областей с наибольшими показателями преступлений среди рецидивистов.