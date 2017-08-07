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07 августа 2017
06 августа 2017
08:14  07 августа 2017 2

Путин запустил новый тренд. Звезды в соцсетях «меряются» уловом

Алекс Клэр рыбачит посреди Екатеринбурга, рыба, окунь
Рыбалка является хобби для многих знаменитостейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знаменитости, увлеченные ловлей рыбы, подражая президенту РФ Владимиру Путину, стали выкладывать на своих страницах в соцсетях фотографии с завидным уловом.

После того как Владимир Путин провел короткий отпуск в Сибири, где занимался рыбалкой, в Сети появились его фотографии с рыбой в руках, причем очень крупной. Российские и зарубежные знаменитости подхватили этот тренд, пишет информагентство Nation News.

Фото с огромной рыбой опубликовал трехкратный чемпион мира по парусному спорту Питер Миллер. Гигантскую рыбину он выудил вместе с сыном. Австралийский актер и продюсер Хью Майкл Джекман, сыгравший Росомаху в «Людях Икс», также продемонстрировал большой улов.

В начале июля футболист Александр Кержаков рыбачил в Карелии. Фото с уловом тогда вызвало вопросы у Рыбнадзора. Однако спортсмен не побоялся оставить снимки, которые могут стать доказательством в административном деле. «О том, что лосось запрещена к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! », — написал Кержаков в своем Instagram.

Актриса Елена Воробей является фанаткой рыбалки. В прошлом году, гастролируя в Северной Америке она поймала огромную рыбину в Атлантическом океане. Вытянуть добычу из воды ей тогда помогли.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров не отстает от знаменитостей. Он в прошлом году поймал огромного сома, которого на руках едва удерживают трое взрослых мужчин.

ФОТО: Instagram Рамзана Кадырова

Нина Калинина
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