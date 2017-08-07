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Главные новости Курганской области
15:04  07 августа 2017 0

Курганская область «подчистит» неэффективные льготы ради кредитов государства

Пресс-конференция Елены Перминовой. Курган, перминова елена
Елена Перминова одобряет программу оздоровления финансов Зауралья, которая "подчистит" все неэффективные льготыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауралье в этом году может взять в долг у правительства России порядка двух миллиардов рублей на замещение дорогих коммерческих кредитов, полученных ранее. Об этом сообщила сенатор Совета Федерации Елена Перминова на брифинге для СМИ, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Перминовой, сейчас соотношение коммерческих и бюджетных кредитов в Курганской области составляет 80% на 20%. Это дает большую нагрузку на бюджет. «Наша задача — замещать коммерческие кредиты бюджетными. Мы должны больше не привлекать коммерческие кредиты, наращивать доходы, должны соблюдать предел дефицита — не 15%, а только 10%», — подчеркнула сенатор. Помимо этого необходимо исполнить соглашение с Минфином об отмене неэффективных льгот по налогам, а также ряда социальных выплат. «Коллеги из Челябинской области мне говорили: „Вы всем подряд все платите и платите, за теплицы и бани отопление оплачиваете. У вас бюджета хватает? Мы все у себя подчистили“. Поддерживать надо нуждающихся», — прокомментировала Перминова сокращение льгот для специалистов, работающих в сельской местности.

Она также отметила, что СовФед настаивает на увеличении дотаций на выравнивание бюджетов регионов и их выплате без условий, возврате акцизов и налогов субъектам. В этом году Курганская область по сравнению с прошлым годом получила на 3 млрд рублей дотаций больше. «Но мы потеряли 1% налога на прибыль, как и все субъекты РФ. Существенно были снижены все региональные дорожные фонды, потери для нашей области составили порядка 600 млн рублей. Это существенная сумма. Мы настаиваем на том, чтобы на следующий год акцизы были возвращены в региональные бюджеты», — пояснила Елена Перминова, — «И в случае, если субъект получит больше налогов на прибыль, то оставить их у субъектов. Если вы добились, что на территории Курганской области налога на прибыль получили больше на 18%, пусть у вас останется. Этот вариант предпочтительнее, его услышал президент, скорее всего, так и будет», — заключила сенатор.

Госдолг Курганской области, по данным на 1 июля, составляет 16 млрд 198 млн рублей, из которых 10,9 млрд рублей — коммерческие кредиты.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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