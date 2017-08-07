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Главные новости Свердловской области
18:12  07 августа 2017 0

«Уральские авиалинии» наказали на полмиллиона за страдания пассажиров при задержке рейсов

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, аэропорт, ожидание, задержка рейса
Чаще всего перевозчики не давали пассажирам еду и питьеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» на полмиллиона рублей за задержку шести рейсов, еще на двадцать тысяч — за не предоставленные пассажирам напитки и горячее питание. Надзорное ведомство сообщило об этом в ответе на запрос «URA.RU, в котором агенство интересовалось, как часто пассажиры жалуются на перевозчика.

Выяснилось, что за полгода на авиакомпанию поступило 24 жалобы. В 2017 году дважды были оштрафованы ее руководители — в общей сложности на 141 тысячу рублей.

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2016 году пассажиры обращались за помощью в прокуратуру 74 раза. «Чаще всего жалуются по фактам непредставления бесплатных услуг в случае задержки рейсов, отмены рейсов авиакомпании, несоблюдения правил регистрации и перевозки багажа», — говорится в документе, подписанном начальником отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Екатериной Тумановой.

Летом 2017 года «Уральские авиалинии» неоднократно задерживали рейсы. Так, 16 июля были задержаны сразу восемь самолетов, причина — позднее прибытие воздушного судна. Наблюдатели объясняют это своеобразной позицией самой авиакомпании: она мало и крайне неохотно покупает новые воздушные суда, только в тех случаях, когда они будут заполняться полностью. При этом расписание у компании составлено так, что любая задержка рейса становится причиной для все новых и новых сбоев в работе перевозчика.

В июле 2017 года Ространснадзор начал внеплановую проверку авиакомпании «Уральские авиалинии». «Проверка не касается последних задержек, она связана с предыдущими вопросами, с авиабезопасностью. По согласованию с прокуратурой такая внеочередная проверка нами сегодня проводится», — пояснял глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Вместе с УАЛ проверяются также «ЮТэйр — Вертолетные услуги», авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), «Ангара» и «Якутия».

Дарья Косинцева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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