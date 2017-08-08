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Главные новости Челябинской области
08:52  08 августа 2017 0

У мэра Миасса новый зам, депутаты протестуют

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, уминский тадий
Новый вице-мэр Миасса Тадий УминскийФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кризис власти в Миассе
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Заместителем главы Миасса Челябинской области по социальным вопросом стал советник мэра Тадий Уминский. Он приступает к работе 8 августа, во вторник, сообщили «URA.RU» в собрании депутатов города. 7 августа народные избранники не поддержали кандидатуру Уминского, но на кадровое решение мэра это не повлияло.

Мэр Геннадий Васьков только уведомил депутатов о готовящемся назначении. В ответ народные избранники, их собралось 15 из 25, стали задавать вопросы. В первую очередь их интересовала судимость Уминского по ст. 297ч.2 УК РФ (неуважение к суду). По приговору суда он выплатил 10 тыс. рублей штрафа. В ответ депутатам сообщили, что судимость давно погашена, и к ней надо относиться как к «грехам молодости». Еще депутатов интересовали долги будущего вице-мэра и образование. В 2015 году когда Тадий Уминский баллотировался в депутаты, у него не было вузовского диплома. Народным избранникам сообщили, что Уминский закончил вуз. Геннадий Васьков пояснил, что новый вице-мэр будет назначен на испытательный срок в три месяца.

Депутаты решили проголосовать по вопросу назначения Уминского. Из 15-ти девять проголосовали против, пятеро поддержали решение мэра. В пользу Уминского высказались Валерий Фролов, Константин Башлыков, Марат Шакиров, Елена Семёнова и Николай Рындин. Четверо из них, кроме Семеновой, в марте сорвали сессию, на которой Васькову в первый раз пытались поставить «неуд». Но решение депутатов при решении кадровых вопросов не является для главы города обязательным к исполнению.

Тадий Уминский подтвердил «URA.RU», что в 2016 году закончил заочное отделение Южно-Уральского государственного университета. Погашенная судимость не является препятствием для муниципальной службы. Источник в мэрии Миасса объяснил несогласие депутатов с решением Васькова конфликтом мэра с городским собранием. По итогам работы за 2016 год в конце апреля Васькову решением собрания выставлен «неуд».

В конце мая мэр Миасса назначил предпринимателя Тадия Уминского своим советником по работе со СМИ. В городе это решение восприняли неоднозначно. Но как заявил Васьков «URA.RU», характеризуя нового советника: «У человека есть голова на плечах, и он умеет работать!». Место замглавы Миасса по социальным вопросам стало вакантным после того, как уволился вице-мэр Дмитрий Кирсанов. В городе говорят о политическом кризисе власти.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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