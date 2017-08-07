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07 августа 2017
23:03  07 августа 2017 4

Солиста Scooter не исключат из жюри телешоу за поездку в Крым

Музыканты выступили в Крыму, несмотря на угрозы СБУФото: Википедия
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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Немецкий телеканал RTL прокомментировал требование украинского посла в ФРГ запретить солисту группы Scooter Эйч Пи Бакстеру сидеть в жюри шоу «Германия ищет суперзвезду» из-за концерта в Крыму, пишет RT. Руководство канала, в эфире которого будет проходить шоу, заявило, что музыканты сами выбирают места для выступлений — и оно не собирается «влезать» в их отношения с Украиной.

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», — цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление телеканала.

Украинская прокуратура 5 августа возбудила уголовное дело в отношении участников известной на весь мир немецкой группы в связи с их выступлением в Крыму. Как уточняет «Национальная служба новостей», прокуратура заявляла, что собирается вызвать музыкантов на допрос. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал организаторов шоу убрать солиста Scooter из состава жюри.

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Украины хотели посадить музыкантов за концерт на российском полуострове на восемь лет

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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