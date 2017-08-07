Солиста Scooter не исключат из жюри телешоу за поездку в Крым

Немецкий телеканал RTL прокомментировал требование украинского посла в ФРГ запретить солисту группы Scooter Эйч Пи Бакстеру сидеть в жюри шоу «Германия ищет суперзвезду» из-за концерта в Крыму, пишет RT. Руководство канала, в эфире которого будет проходить шоу, заявило, что музыканты сами выбирают места для выступлений — и оно не собирается «влезать» в их отношения с Украиной.
«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», — цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление телеканала.
Украинская прокуратура 5 августа возбудила уголовное дело в отношении участников известной на весь мир немецкой группы в связи с их выступлением в Крыму. Как уточняет «Национальная служба новостей», прокуратура заявляла, что собирается вызвать музыкантов на допрос. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал организаторов шоу убрать солиста Scooter из состава жюри.
Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Украины хотели посадить музыкантов за концерт на российском полуострове на восемь лет